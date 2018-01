Fernando Sarney desiste de ação contra 'Estado' O empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney, (PMDB-AP), anunciou hoje que enviará pedido de desistência de ação que move contra o jornal O Estado de S.Paulo. Liminar aceita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) impede o jornal de publicar reportagens sobre as investigações da Operação Faktor, antes conhecida como Boi Barrica, da Polícia Federal (PF). O processo tramita atualmente no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). Junto com a nota à imprensa, Fernando Sarney também encaminhou uma carta à Associação Nacional de Jornais (ANJ) justificando o que o levou a processar o jornal.