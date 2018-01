Fernando Lyra é enterrado em Pernambuco O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, disse "estar gostando" da movimentação do governador Eduardo Campos, que, mesmo sem admitir publicamente, trabalha visando a Presidência da República. "É bom para o País", afirmou Guerra, durante o velório do ex-ministro da Justiça e um dos protagonistas da luta pela redemocratização do Brasil, Fernando Lyra, na tarde desta sexta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, no Recife. Para Guerra, o senador tucano Aécio Neves também precisa se movimentar. "Ele deveria estar mais ativo, em campanha no País", defendeu.