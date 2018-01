Fernando Henrique recebe governador argentino O presidente Fernando Henrique Cardoso vai receber hoje ao meio-dia, no Palácio da Alvorada, o governador de Córdoba, na Argentina, José Manoel de la Sota. Segundo informações não oficiais, o governador peronista estaria vindo a Brasília a pedido do presidente argentino, Eduardo Duhalde, para apresentar a Fernando Henrique o conjunto de medidas que o país vizinho pretende adotar para combater a crise financeira. Hoje pela manhã, Fernando Henrique se reúne com os ministros do Esporte e Turismo, Carlos Melles, dos Transportes, Alderico Lima, da Secretaria Geral da Presidência, Arthur Virgílio, e da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano , Ovídio de Angelis. Às 14h30, o presidente embarcará para a cidade de Goiás, para verificar os estragos causados pelas chuvas. Leia o especial