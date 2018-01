Féretro de Celso Daniel chega ao cemitério O cortejo com o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel, seqüestrado e assassinado no fim de semana, começa a chegar, no final da tarde desta segunda-feira, ao Cemitério da Saudade, no bairro de Vila Assunção. Até agora, dois carros cheios de flores e coroas já chegaram ao local, seguidos por carros e motos da Polícia Militar. Uma empresa de São Bernardo do Campo, a Emparsanco S/A, contratou uma empresa para soltar 12 mil balões brancos com gás hélio durante o percurso do Paço Municipal até o cemitério. No local do sepultamento serão lançados 4 mil balões brancos. As pessoas que se aglomeram próximo ao cemitério, aproximadamente mil, segundo a Polícia Militar, mostram cartazes e faixas com dizeres de despedida ao prefeito e de pedidos de mais paz e segurança em São Paulo.