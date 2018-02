Fenômeno em 2010, Tiririca anuncia que vai continuar na vida política

BRASÍLIA - O deputado Tiririca (PR-SP) anunciou nesta terça-feira, 28, que seu contrato com a TV Record foi rompido e que pretende continuar na vida pública, ao contrário dos sinais que tinha emitido antes. Em reunião com membros da executiva do seu partido, ficou decidido que o PR vai organizar caravana pelas 50 maiores cidades do estado de São Paulo para aproveitar a popularidade do deputado artista, que foi o mais votado do País com 1,5 milhão de votos.

O rompimento do contrato com a TV Record, uma das principais fontes de renda de Tiririca, ocorreu porque a emissora não aceitou a proposta do artista de ter um programa exclusivo. "Eu rescindi o contrato com a Record. Foi legal, eu pedi um programa, eles disseram que não tinham projeto e aí eu pedi para fazer a rescisão sem multa".

O parlamentar afirmou que pretende usar o tempo que terá a mais para investir na vida pública. Confirmou que ficou "decepcionado" com o trabalho na Câmara no começo de seu mandato, mas disse que vai procurar se aproximar de seus eleitores. Como grande "realização", citou o fato de ser um dos 7 deputados a ter comparecido a todas as sessões de votação. Questionado sobre não ter feito nem um discurso sequer, Tiririca minimizou: "quando tiver alguma coisa para falar, eu falo".

Apesar de fazer o anúncio de sua permanência na vida pública, o artista não quis se comprometer com candidatura futura. O líder do seu partido, Anthony Garotinho (PR-RJ), afirmou que ele poderá disputar outro cargo e que pesquisas internas mostrariam uma boa avaliação do desempenho de Tiririca. O fato é que o gabinete do deputado passará por alterações. O secretário-geral do PR, Valdemar Costa Neto (SP), condenado no processo do mensalão, continua por trás dos movimentos do artista e já começou a coordenar as primeiras mudanças na equipe. A entrada de Tiririca na política em 2010 foi uma estratégia de Valdemar em busca de garantir sua própria reeleição, mas devido a coligações proporcionais PT e PC do B também se beneficiaram dos votos.