Felix confirma presença na CPI dos Grampos na terça O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Jorge Armando Felix, confirmou a presença na reunião do próximo dia 9 da CPI do Grampo, na Câmara dos Deputados. Também foram convidados para o encontro o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o diretor afastado da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Paulo Lacerda. Em nota divulgada hoje, a assessoria de imprensa do Gabinete de Segurança Institucional lembrou que as suspeitas de escutas clandestinas - no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Senado - estão sendo investigadas por uma sindicância da Polícia Federal. "Cabe ressaltar que a Abin, órgão vinculado ao GSI, em razão de dispositivos legais, tem suas atividades voltadas exclusivamente para produção de conhecimentos relativos à segurança da sociedade e do Estado brasileiro", destaca a nota. "Desse modo, o GSI somente se pronunciará caso ocorram fatos novos."