Feliciano indica que tentará reeleição para a Câmara

Outro fator citado por Feliciano como um empecilho para uma disputa ao Senado é a indefinição dos candidatos que concorrerão por São Paulo, com a possibilidade de o ex-governador de José Serra (PSDB) participar do pleito. "Se fosse só o Suplicy (senador Eduardo Suplicy, do PT) eu entrava (na disputa)", disse Feliciano.

Segundo o deputado, uma corrida ao Senado entre ele e Suplicy mobilizaria o eleitorado conservador. "O Suplicy tem o sobrenome da Marta (ministra da Cultura e ex-esposa de Suplicy), que prejudicou os evangélicos. Dava uma briga bonita", resumiu. Ele deve definir seu destino político no início do ano que vem.

Balanço

Em seu último dia à frente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Marco Feliciano fez um balanço que considerou "positivo" de sua gestão e disse que o debate "só não foi mais produtivo" porque siglas como o PT e o PSOL "abandonaram a comissão". "Colocamos os direitos humanos na pauta das pessoas; direitos humanos não é apenas beneficiar um ou dois grupos", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao assumir a presidência do colegiado no início deste ano, Feliciano, acusado de racismo e homofobia, foi alvo de uma série de críticas de organizações de defesa dos direitos humanos e as sessões do grupo foram marcadas por protestos. "Teve muita gente que apostou que eu iria renunciar", disse o deputado.

A presidência de Feliciano fez com que a comissão fosse esvaziada e deputados como Jean Wyllys (PSOL-RJ) e Érika Kokay (PT-DF) deixaram o colegiado em protesto. Dominada por deputados ligados à igrejas evangélicas, a comissão aprovou ao longo do ano, por exemplo, matérias consideradas pela população homossexual como retrocessos. Uma das propostas permite que organizações religiosas expulsem de seus templos pessoas que "violem seus valores, doutrinas, crenças e liturgias" e ainda desobriga igrejas a celebrar casamentos em "desacordo com suas crenças".

Feliciano argumentou ainda que "não pensa" no dividendo político que o período à frente da comissão pode lhe trazer com o eleitorado evangélico. "Sou um político com posicionamento que defende o que pensa", concluiu.