Feldman: não há clima para discutir sobre candidatura

O aliado de Marina disse que não há clima para tomar uma decisão e que Marina considera um desrespeito com a dor da família de Campos discutir seu substituto na eleição presidencial. "Nossa posição é deixar essa questão para depois do sepultamento", reiterou.

Marina segue reclusa com a família em São Paulo. Segundo assessores, a vice na chapa de Campos está muito entristecida e fazendo orações. A ex-senadora é evangélica da Assembleia de Deus.

Horário eleitoral

Enquanto os aliados de Campos evitam falar publicamente sobre a substituição da cabeça de chapa do PSB, a equipe que cuida da produção do primeiro programa que vai ao ar na próxima terça-feira, 19, início do horário eleitoral, decidiu que os 2 minutos e 3 segundos da coligação serão de homenagem ao candidato. A ideia é aproveitar parte do programa que já estava pronto antes do trágico acidente que matou o candidato.