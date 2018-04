Feldman: Kassab já teria sido eleito com apoio do PSDB Porta-voz dos dissidentes do PSDB que apóiam o prefeito Gilberto Kassab, do DEM, o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, disse hoje que se o reforço tucano tivesse chegado mais cedo, Kassab teria ganho as eleições no primeiro turno. "A ''kassabmania'' foi tão grande que, se tivesse tido um impulso adicional, Kassab ganharia no primeiro turno", afirmou Feldman. "Se tivéssemos apoiado o Kassab desde o início, teríamos ganho. Os números mostram isso." O PSDB referendou hoje apoio à candidatura do democrata, depois da derrota do candidato tucano Geraldo Alckmin, da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), nas urnas no domingo. Para Feldman, o único empecilho a superar agora são os ressentimentos de alckmistas. "Há manifestações ressentidas", afirmou. "Mas as vozes resistentes expressam muito mais um sentimento do que uma interpretação política dos fatos." Feldman associou a recusa do PSDB em relação à candidatura de Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), no primeiro turno à idéia de que tucanos precisam sempre ter "a cabeça do processo". "O PSDB desenvolveu a idéia de que os partidos coligados são coadjuvantes. Essa eleição mostrou que um partido coligado pode ser o titular." Para o secretário, essa autocrítica é fundamental para que o partido chegue unido nas eleições presidenciais de 2010. "Em vez de debater punição ou absolvição de dissidentes, a gente deve fazer uma reflexão autocrítica." Kassab disputará o segundo turno em São Paulo contra a petista Marta Suplicy, da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB).