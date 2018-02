Feldman isenta Marina de responsabilidade em uso de jato O coordenador da campanha presidencial de Marina Silva, Walter Feldman, afirmou que o grupo da Rede Sustentabilidade acompanha com "muita atenção" as investigações em relação ao jatinho que era usado por Eduardo Campos, mas que tem confiança no PSB e no candidato que morreu no acidente aéreo. "Acreditamos absolutamente na dignidade e na correção do querido Eduardo Campos", disse nesta quarta-feira, 27.