Feldman explica a militantes da Rede saída do projeto Em encontro de militantes da Rede Sustentabilidade hoje, no bairro da Liberdade, em São Paulo, o ex-porta-voz nacional Walter Feldman afirmou que deixa o projeto com a tranquilidade de ver o processo em plena evolução. "A Rede está praticamente pronta", diz. Feldman argumenta que o grupo já conta com parlamentares prontos para migrarem para o partido assim que for legalizado; que faltam poucas assinaturas para a Justiça Eleitoral ratificar a criação do partido, e que a Rede, assim como Marina, sustentam uma imagem e dimensão pública relevantes. "Não existe mais a essencialidade da minha participação na Rede", diz.