Feldman comemorou a decisão do STF, tomada nesta quarta-feira, 13, de que envolvidos no mensalão cumpram as penas às quais não cabem mais os recursos chamados de embargos infringentes. "O Supremo dá uma resposta rápida, que conforta a cidadania de que efetivamente crimes desse tipo podem levar à cadeia", concluiu.