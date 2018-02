Feldman: Campos estava em avião que caiu em Santos

Não há informação sobre os ocupantes da aeronave. Integrantes da equipe da campanha que estavam em São Paulo, no comitê central do candidato, estão indo para Santos. A equipe em terra perdeu contato com todos os assessores que estavam com Campos no avião.

Estão indo para Santos Carlos Siqueira, chefe da campanha e muito próximo de Campos, o deputado Roberto Freire (PPS-SP) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB). A aeronave, segundo fontes da campanha, era usada com frequência pelo candidato.