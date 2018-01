Fecomercio diz que Alencar foi 'um vitorioso' A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulgou nota hoje em que afirma que o ex-vice-presidente José Alencar, morto na tarde de hoje, foi "mais que um grande homem". De acordo com a entidade, ele foi "um vitorioso de corpo e alma, cujo coração foi a expressão maior de todas as virtudes essenciais".