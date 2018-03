Fechada para manutenção, PF em Curitiba é palco de filmagens

CURITIBA - A sede da Polícia Federal, em Curitiba - centro da Operação Lava Jato - recebeu nesta sexta-feira, 18, equipe de gravação do longa Polícia Federal – A Lei é Para Todos, previsto para chegar aos cinemas no início de 2017. As filmagens coincidiram com o fechamento do prédio e interrupção dos serviços para "manutenção de sistemas", avisada à imprensa às 23 horas de quinta-feira.

Cerca de 250 pessoas participaram da gravação das cenas do filme, que está orçado em R$ 13,5 milhões. Até mesmo o agente Nilton Ishii, o "Japonês da Federal", esteve por lá, usando um colete similar ao da PF, mas sem identificação. Personagem que ganhou fama ao conduzir presos durante boa parte da Lava Jato, Ishii deve ter destaque no filme, apesar de estar cumprindo pena por facilitação de contrabando, ainda ligado à corporação.

O transtorno foi grande para as pessoas que precisavam dos serviços da PF, como emissão de passaporte. Foi o caso de Acir Basso, empresário que mora na região metropolitana de Curitiba e se deparou com as portas fechadas. "É difícil, né? A gente perde um dia de trabalho. Eles podiam ter avisado", disse. Como ele, outras pessoas se aglomeraram na frente da sede, algumas com crianças de colo. "Perdemos o dia", contou o médico Fábio Rocha, que estava com a mulher e a filha pequena.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A PF afirmou a interlocutores que avisou os interessados sobre a manutenção de forma direta. A nota citada acima, porém, não consta no site da corporação e chegou aos jornalistas apenas via WhatsApp. A assessoria de imprensa não foi encontrada para comentar o fato.