Febre amarela ameaça áreas urbanas Uma epidemia de febre amarela em áreas urbanas é iminente. A afirmação é feita por quatro especialistas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), autores de um estudo sobre o assunto publicado recentemente pela revista científica inglesa da Real Sociedade de Medicina Tropical e Higiene. De acordo com as informações, o risco está aumentando com a reinvasão das cidades pelo mosquito Aedes aegypti. Embora sempre lembrado como transmissor da dengue, o Aedes também espalha a febre amarela - virose que mata 50% de suas vítimas, a mesma taxa da dengue hemorrágica. De um total de 446 casos da doença no Estado de São Paulo, entre 1980 e 1999, foram registradas 241 mortes, conforme informações do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE). Até agora a febre amarela tem atingido pessoas de áreas rurais, próximas a florestas e distantes dos centros urbanos. Os casos registrados nas cidades são importados. Ao visitarem regiões do interior, as pessoas acabaram picadas pelo mosquito Haemagogus, responsável pela transmissão da febre amarela silvícola, do macaco para o homem. Esses casos importados não se espalhavam. Mas agora aumentou a possibilidade da pessoa com febre amarela ser picada pelo mosquito Aedes, que depois levará a doença para outras. No Estado de São Paulo já existem dois municípios com casos de febre amarela autóctone - o que significa que surgiram ali mesmo pela transmissão entre pessoas da cidade. "É preciso ressaltar que os casos ocorreram nas regiões com as mais altas concentrações de dengue", afirmam os pesquisadores. O Aedes começou a reinfestar o Estado há pelo menos uma década, sem que houvesse campanhas eficientes para detê-lo. O resultado foi a multiplicação dos casos de dengue, que hoje é uma doença endêmica. Os especialistas observaram que em 1991, quando a dengue chamou a atenção das autoridades sanitárias, a média de pessoas que um doente podia contaminar em Ituverava, o município mais atingido, era de 2,49. No ano 2000, a taxa chegou a 12,86, em Palmeira D´Oeste, no noroeste do Estado. Os pesquisadores da USP analisaram por meio de modelos matemáticos o processo de transmissão de doenças pelo Aedes e o Haemagogus, chegando a conclusão que não existem diferenças significativas entre eles. Segundo explicações do médico Eduardo Massad, especialista na área de informática médica e vice-diretor da FMUSP, a febre amarela ainda não eclodiu nas cidades paulistas porque o programa de vacinação contra a doença tem barrado a importação de casos. Para que isso continue dando certo, ele recomenda que o governo reforce esse programa e oriente a população. Mas, não se trata de vacinar todo mundo: "Para algumas pessoas a vacina traz efeitos colaterais graves. Por causa disso deve ser aplicada em pessoas que correm algum risco, como as que viajam para as regiões com casos de febre amarela."