Fazendeiro sobe no mastro de bandeira na Esplanada e joga panfletos de protesto O fazendeiro Vicente Rodrigues Inácio, de 45 anos, de Porto Velho (RO), subiu nesta quinta-feira, 40 dos cem metros do mastro da bandeira na Praça dos Três Poderes, em Brasília, para protestar contra a "impunidade", os "corruptos" e o "tráfico de drogas". Do alto, ele jogou panfletos reclamando da situação do País. Também aproveitou para criticar órgãos públicos que teriam permitido a invasão "por bandidos" de uma suposta fazenda da família dele em Marabá, no Pará. Três carros do Corpo de Bombeiros, um carro da Brigada contra Incêndio do Planalto, um helicóptero, um carro da Polícia Militar e um caminhão do governo do Distrito Federal foram deslocados para o resgate do manifestante. Enquanto homens do Corpo de Bombeiros retiravam Rodrigues Inácio da estrutura de aço do mastro, populares gritavam para o fazendeiro pular. O resgate durou cerca de uma hora e o fazendeiro foi levado para a 1.ª Delegacia Policial de Brasília, onde prestará esclarecimentos.