Fazendeiro que mandou emboscar Rainha está preso O fazendeiro Roberto Junqueira, um dos antigos proprietários da Fazenda Santa Rita, em Rosana, no Pontal do Paranapanema, está preso na cadeia de Santo Anastácio, depois de ter confessado que foi o mandante da emboscada que resultou, ontem, no ferimento do líder do Movimento dos Sem-Terra, José Rainha Junior. A prisão foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, em entrevista à ?Agência Brasil?, e confirmada hoje à tarde pela Delegacia Seccional de Polícia e pelo 42º Batalhão da Polícia Militar em Presidente Venceslau. Segundo policiais dessas unidades, foi Roberto Junqueira que tomou a iniciativa de se entregar. A AB informou que o ministro Raul Jungmann visitará a Fazenda Santa Rita, no Pontal do Paranapanema, na próxima terça-feira ou quarta-feira. A fazenda foi invadida na noite de sexta-feira passada por 275 famílias de sem-terra, que tomaram a decisão para apressar a imissão de posse do imóvel, desapropriado para fins de reforma agrária. Jungmann lamentou a morosidade da Justiça, já que a desapropriação da fazenda foi determinada há três anos e o dinheiro, depositado. Os proprietários recorreram da decisão.