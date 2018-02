Fazendeiro pega 30 anos por mandar matar Dorothy Stang O fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, foi condenado pouco antes da meia-noite desta quinta-feira, 19, em Belém do Pará, a 30 anos de prisão, por ter mandado matar, em 12 de fevereiro de 2005, a missionária americana Dorothy Stang. Iniciado às 8 horas da manhã, no Tribunal do Júri, o julgamento estendeu-se até pouco mais de 22 horas. Os jurados tomaram sua decisão em menos de uma hora e a sentença foi anunciada pelo juiz Raimundo Moisés Flexa. No entanto, o fazendeiro tem o direito de recorrer novamente.