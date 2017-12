Fazendeiro acusado de oito mortes é julgado no Pará O fazendeiro José Edmundo Ortiz Vergolino, acusado de há 21 anos ter mandado matar e também participado da morte de oito lavradores em São João do Araguaia, no sul do Pará, negou as mortes, dizendo não saber quem seriam os autores. Sua afirmação foi desmentida pelas seis testemunhas da promotoria, que o acusaram de participação direta nos crimes. A sentença deve ser anunciada ainda durante a noite desta segunda-feira. O promotor Edson Cardoso pediu a pena máxima para o acusado, enquanto a defesa preferiu acusar outro fazendeiro da região, Vavá Mutran, de usar seus pistoleiros para ajudar o amigo Vergolino a "limpar" a fazenda Ubá de invasores. Do lado de fora do tribunal, militantes de direitos humanos pediam a condenação do fazendeiro e cobravam o julgamento de outros casos envolvendo chacinas na luta pela terra no Pará.