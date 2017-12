Fazendeiro acusado de mandar matar Dorothy Stang vai a júri O fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, o "Taradão", acusado de ser um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stang, em fevereiro do ano passado em Anapu, no sudoeste do Pará, será julgado pelo Tribunal do Júri em data ainda a ser marcada. A decisão foi tomada nesta sexta-feira por maioria de votos durante reunião extraordinária das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Pará. O voto do relator do recurso, desembargador João Maroja, favorável ao julgamento, já era do conhecimento de seus colegas desde o dia 17 passado. Durante sessão das Câmaras, a desembargadora Rosa Portugal, que votou divergindo de Maroja, pediu vistas ao processo para justificar tecnicamente seu impedimento. O advogado Jânio Siqueira, defensor de Galvão, alega fragilidade nos indícios de participação de seu cliente no crime. Para o desembargador Rômulo Nunes, a sentença está correta porque há indícios contundentes da participação do acusado no crime. Os desembargadores que votaram favoráveis a submeter Galvão ao júri entendem que se há divergências quanto aos indícios, elas têm que ser dirimidas pelo próprio tribunal do júri, a quem compete julgar a questão. Dorothy Stang foi morta porque lutava pela transformação de terras da União em Anapu, num assentamento de trabalhadores rurais para exploração dos recursos da Floresta Amazônica de maneira sustentada. Os fazendeiros e madeireiros da região se dizem donos das terras.