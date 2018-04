Fazendas são incendiadas no PA O Movimento Terra, Liberdade e Trabalho (MLT) já incendiou cinco das dez fazendas que invadiu com 700 famílias entre os municípios de Ulianópolis e Paragominas, leste do Pará, segundo fazendeiros. O MLT admite ter montado acampamento nas propriedades, mas alega que precisa da terra para morar e plantar. Fazendeiros têm sido procurados por pistoleiros que se oferecem para retirar os invasores. O MLT promete continuar nas fazendas e cobra a desapropriação de todas para transformá-las em assentamento. ''A maioria dessas terras é grilada e os fazendeiros não têm como comprovar a propriedade'', afirma o movimento. CARLOS MENDES, ESPECIAL PARA O ESTADO