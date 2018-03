Fazenda símbolo de oposição ao MST vira assentamento

Na inauguração, o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, Luiz Antonio Marrey, enfrentou um protesto dos assentados, descontentes com a falta de infraestrutura. "Não foram feitas estradas, nem rede de água", reclamou o presidente do Mast, Lino de Macedo.

O diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Gustavo Ungaro, contestou. "Temos uma programação para início de produção que dependia da instalação do assentamento", disse. "O Itesp liberou R$ 80 mil e investirá outros R$ 180 mil nos acessos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.