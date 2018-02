Fazenda promete desonerar itens da cesta básica O governo vai desonerar alguns produtos da cesta básica do novo IVA federal, anunciou ontem o ministro da Fazenda, Guido Mantega. A questão está em estudo, mas Mantega disse que será zero a alíquota do IVA incidente sobre pãozinho, óleo de soja e açúcar. Os outros produtos ainda estão sendo avaliados. Ele explicou que tratará apenas do IVA federal, deixando a negociação do novo ICMS para os governadores.