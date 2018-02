Fazenda do presidente da Alerj é invadida O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Paulo Melo (PMDB), teve o sítio assaltado na noite deste sábado e precisou dar entrada no Hospital Copa d''Or na manhã deste domingo, porque a fratura exposta que sofreu no pé quando corria dos assaltantes está sob risco de infecção. A polícia ainda não sabe se a invasão da propriedade tinha como objetivo apenas o roubo ou se era um atentado contra o parlamentar.