Fazenda divulga nota comunicando a saída de Rachid

O Ministério da Fazenda acaba de divulgar nota comunicando a saída de Jorge Rachid da Secretaria da Receita Federal do Brasil e a nomeação da Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil na 4ª Região Fiscal, Lina Maria Vieira, para o cargo. Lina, segundo o Ministério, "é funcionária de carreira desde 1976, tendo sido por duas vezes secretária da Fazenda do Rio Grande do Norte". Ela também é presidente do Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, destaca, segundo a nota, "os excelentes serviços prestados ao País por Jorge Rachid, há muitos anos dirigindo a instituição".