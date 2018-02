'Faz-tudo' de Lula presta depoimento em SP Freud Godoy, ex-segurança e ex-assessor pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depõe na Polícia Federal em São Paulo desde as 14h desta quarta-feira. Godoy foi intimado para falar sobre as denúncias do empresário Marcos Valério, operador do mensalão, que declarou à Procuradoria-Geral da República, em setembro de 2012, que o esquema de compra de votos no Congresso pagou despesas pessoais de Lula.