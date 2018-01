Fatos revelados no DF são 'gravíssimos', diz Serra

Imagens em poder da PF mostram indícios de mensalão no Distrito Federal, que seria patrocinado com propina paga por empresas que têm contratos com o governo. Políticos do Distrito Federal, inclusive o governador, foram flagrados recebendo dinheiro. O DEM é o principal aliado dos tucanos na corrida presidencial do ano que vem. "Acredito que a Justiça, no caso, será feita porque está trabalhando de uma maneira muito efetiva", afirmou o governador, cotado para disputar o Planalto.

Hoje a Executiva Nacional do PSDB se reúne em Brasília para discutir as implicações do escândalo envolvendo a legenda aliada. Tucanos também estão preocupados com a ausência de palanque no Distrito Federal na eleição do ano que vem - Arruda pretendia disputar a reeleição com o apoio dos tucanos. Na reunião, será discutido se o PSDB deve permanecer no governo de Arruda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.