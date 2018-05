Fatos noticiados não incriminam ninguém, diz Rui Falcão O presidente nacional do PT, deputado Rui Falcão, anunciou na tarde desta quinta-feira, 10, que "no caso do deputado André Vargas, previamente à instalação da Comissão de Ética, a Executiva decide ouvir o companheiro a respeito dos fatos noticiados". Ao fazer o anúncio, Falcão afirmou que "fatos noticiados por si só não incriminam ninguém". A Comissão Executiva Nacional do partido está reunida, em São Paulo, para discutir a situação do deputado e outras questões.