FAT terá R$ 19,5 bilhões para programas de desenvolvimento O governo pretende liberar R$ 19,5 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ainda neste ano para financiar programas de desenvolvimento econômico e geração de emprego. Durante a última reunião de do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat), nesta sexta, também ficou decidido que o prazo de carência da linha FAT infra-estrutura será ampliado. No caso do FAT Infra-Estrutura para insumos e bens de capital, o prazo passa de três para oito anos e, no caso do FAT Infra-Estrutura econômica, de cinco para oito anos. Do total a ser liberado para 18 programas, R$ 14 bilhões são novos recursos e o restante, reaplicação de investimento. "Este é um número recorde de investimentos para geração de emprego e poderá chegar a R$ 23 bilhões até o final do ano", estimou o presidente do Codefat, Remigio Todeschini. Prioridades Segundo ele, a prioridade é para projetos das áreas de empreendimento de microempresas e empresas de pequeno porte, infra-estrutura, inovação e difusão tecnológica, desenvolvimento rural e agricultura familiar e desenvolvimento industrial. "Nós redirecionamos os programas para o investimento do emprego. Hoje, o FAT tem contribuído para o crescimento econômico e sustentável e, ao mesmo tempo, para o crescimento do emprego" comentou Todeschini, citando os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontam para a geração de 3,8 milhões de novos empregos no país nos últimos três anos. O maior volume de recursos será destinado ao FAT Infra-Estrutura, com R$ 4,8 bilhões; ao FAT Fomentar, com R$ 2,1 bilhões; e ao Proger Urbano, que receberá R$ 2,09 bilhões - para financiamento de micro e pequenos produtores urbanos, de forma individual ou coletiva que desejam investir no crescimento do seu negócio ou obter recursos para o custeio de sua atividade. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural para o Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) terá R$ 1,74 bilhão. (Com Agência Brasil)