Fase de farpas com Marta está superada, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), garantiu hoje que as divergências entre ele e a prefeita da Capital, Marta Suplicy (PT), foram superadas. "As farpas estão superadas. Aliás, nós disputamos o mesmo cargo (em 2000, para a Prefeitura da capital) e foi um relacionamento de ótimo nível, civilizado, como devem ser a política e a democracia", afirmou o governador. Ele participou da solenidade de assinatura de convênio entre o governo paulista e a prefeitura paulistana para a construção de 1.781 casas e também de piscinões para reduzir as enchentes. Alckmin disse ainda que ele e Marta "sabem separar o momento eleitoral do administrativo". Ele ressaltou que o compromisso de seu governo é de não distinguir sigla partidária. "O trabalho é baseado no interesse público", afirmou. No ano passado, Marta e Alckmin protagonizaram várias discussões públicas basicamente sobre o tema de segurança. Hoje, a prefeita elogiou a administração do governador. Pouco depois de assinar a parceria, ela disse em voz alta: "Muito bem, governador", e puxou aplausos que foram acompanhados pelos secretários estaduais e municipais presentes na cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. A prefeita afirmou que o convênio entre os dois governos "foi um passo extraordinário de cooperação". Segundo ela, o dia de hoje é "muito feliz" para a cidade e o Estado de São Paulo. "Finalmente, este governo e a prefeitura estão conseguindo fazer juntos alguma coisa pela cidade. É um salto grande", finalizou.