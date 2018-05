Faria vai assumir presidência da Câmara interinamente

Genro do dono do SBT, o apresentador Silvio Santos, Faria namora Patricia Abravanel, que está grávida de quatro meses de um menino. O deputado tem um histórico de namoros com mulheres bonitas e famosas, como as apresentadoras Adriane Galisteu e Sabrina Sato. O romance com Galisteu foi o que rendeu a Faria as maiores menções nas páginas de política quando ele usou recursos da Câmara para bancar uma viagem da então namorada no Carnaval. Pego na chamada "farra das passagens", o deputado devolveu à Casa R$ 21,3 mil em 2009 e foi poupado de qualquer sanção.

Enquanto o deputado administrará a Câmara, o presidente oficial lidera uma comitiva que inclui outros seis deputados como os líderes do governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), do PSDB, Antonio Imbassahy (BA), e do PMDB, Eduardo Cunha (RJ). Na ida, passarão um dia em Dubai, nos Emirados Árabes. Após a divulgação que ficariam em um hotel com diária de US$ 1,7 mil, Alves decidiu trocar a hospedagem e ficará com os colegas em outro local com diária de US$ 326. Os integrantes da comitiva receberão diárias de US$ 550. A agenda inclui encontros com lideranças chineses e ocorre por convite do parlamento do país. "Essa visita vai possibilitar aproximar a relação do Brasil com a China", argumenta Alves.