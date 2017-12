Famílias ligadas ao MST e sindicatos invadem fazenda Cerca de 700 famílias ligadas aos MST e a sindicatos da região de Andradina invadiram na manhã deste domingo a fazenda a fazenda Cafeeira, de 1.944 hectares, em Castilho, em São Paulo, na divisa com o Mato do Sul. Os sem-terra protestam contra a demora da Justiça em liberar a área para a reforma agrária. A fazenda está em processo de desapropriação desde 2001. Por ela, o governo depositou R$ 15,6 milhões em 2005, mas as disputas judiciais travam a desapropriação.c