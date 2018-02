Família preferiu velar Itamar em MG A presidente Dilma Rousseff ofereceu o Palácio do Planalto para o velório do ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS-MG), falecido nesta manhã no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Porém a família de Itamar Franco preferiu a realização de velórios em Juiz de Fora e Belo Horizonte, informou a assessoria de imprensa do Planalto.