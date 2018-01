Família pede para saber detalhes da doença de Tancredo Os filhos do presidente Tancredo Neves querem receber informações sobre todos os detalhes da doença e do atendimento a ele, na véspera de tomar posse, em 1985. Eles entraram com pedido de habeas data na Justiça Federal de Brasília para que os Conselhos Federal e Regional de Medicina do Distrito Federal entreguem todas as sindicâncias, inquéritos ético-disciplinares, documentos e depoimentos dos médicos a respeito do atendimento a Tancredo Neves.