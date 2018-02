Família está pessimista, diz filho de Dirceu Filho do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou que a vitória na aceitação dos embargos infringentes não muda o pessimismo da família em relação aos próximos capítulos do processo do mensalão. Ele observou que o fato de cinco dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) terem se posicionado contra a mera existência do recurso é vista como um mal sinal.