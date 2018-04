Família é assassinada em reserva no Pará A polícia do Pará investiga a chacina de três adultos e duas crianças da mesma família, ocorrida em um povoado localizado na reserva indígena Tembé, em Garrafão do Norte. Os cinco mortos receberam tiros no ouvido e facadas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Castanhal, a 120 quilômetros do local. O delegado responsável pelo caso descarta a participação de índios no crime. Segundo ele, os índios são pacíficos, mesmo com suas terras ocupadas por fazendeiros, madeireiras e invasores há mais de 30 anos. Dinheiro e mercadorias da família, que mantinha um pequeno comércio no local, não foram roubados.