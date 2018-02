Família e amigos acompanham Missa de 7° Dia de Ruy Mesquita

Amigos e familiares do jornalista Ruy Mesquita, diretor de Opinião do Estado, compareceram na manhã desta segunda-feira, 27, à Missa de 7º Dia, realizada na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro dos Jardins, zona oeste da capital paulista.

Além dos quatro filhos, Ruy, Fernão, Rodrigo e João, e dos netos, também compareceram à cerimônia o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad; o diretor de jornalismo da emissora, Fernando Mitre; o maestro João Carlos Martins; o escritor Ignácio de Loyola Brandão e o presidente da associação comercial de São Paulo, Rogério Amato.

A missa foi celebrada pelo padre Antonio Aparecido Pereira, vigário da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo. "Dr. Ruy viveu uma vida muito rica, de muito trabalho e coerência. Trabalhou muito pelo País e deixou marcas ainda mais bonitas no coração de filhos, netos e da família que construiu", disse o padre.

Ruy Mesquita morreu na terça-feira, 21, aos 88 anos. Ele havia sido internado no dia 25 de abril no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um câncer na base da língua havia sido diagnosticado no mesmo mês.