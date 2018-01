Família Donadon deve deixar o apartamento até sexta

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Donadon está preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, e enfrenta um processo de cassação na Câmara dos Deputados.

Em nota à imprensa, a Câmara diz que a notificação informando aos familiares a necessidade de entregarem o imóvel funcional foi elaborada em 12 de julho. Como a esposa do parlamentar se recusou a assinar o documento, a Casa lhe encaminhou uma certificação de recusa do recebimento, que tem o mesmo efeito da notificação. A certificação foi entregue à família de Donadon no dia 17 de julho, quando passou a correr o prazo de 30 dias para que o apartamento fosse devolvido.