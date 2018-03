Família de Lula passeia em Fernando de Noronha Sorridente e bem-disposto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passeou de barco no último dia do ano, no arquipélago de Fernando de Noronha. Lula chegou a Noronha na terça-feira, acompanhado da primeira-dama, Marisa Letícia, dos filhos Fábio e Sandro Luiz, além de noras e netos. O presidente está hospedado no Casarão da Aeronáutica, localizado no alto de um morro. A intenção do presidente é descansar até o dia 11 de janeiro. De acordo com a assessoria de Lula, ele passará os últimos dias de sua férias na Base Naval de Aratu, em Salvador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.