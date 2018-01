Família de jovem libertado por guerrilha agradece apoio Campo Grande, 27/12/2014 - Com uma missa de agradecimento, a família de Arlan Fick, 17 anos, comemorou o retorno do jovem à sua família, depois de 267 dias em poder do grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio (EPP). Nas redes sociais, são várias as palavras de felicitação aos pais e familiares próximos do adolescente, que foi sequestrado em abril deste ano.