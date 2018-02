Família de Herzog recebe novo atestado de óbito Após 37 anos de espera, a família do jornalista Vladimir Herzog recebeu nesta sexta-feira uma nova certidão de óbito com a causa correta da morte dele, ocorrida em 1975, após sessões de tortura nas dependências do 2.º Exército, em São Paulo. O novo documento substitui a definição anterior, "asfixia mecânica por enforcamento", por "lesões e maus tratos".