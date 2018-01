Família de Genoino lança novo site de doações e diz que petista é 'perseguido'

Familiares e amigos do ex-presidente do PT José Genoino lançaram um novo site para receber doações para o pagamento da multa de R$ 667,5 mil imposta contra o petista no julgamento do mensalão. O valor foi corrigido pela Justiça, que antes havia divulgado que o débito era de R$ 468 mil. Em texto publicado na homepage, os organizadores afirmam não reconhecer "nenhum fundamento de justiça na multa" e que o ex-deputado é alvo "de uma perseguição rancorosa e odiosa".

Além da condenação de 6 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha, Genoino foi multado pelo Supremo Tribunal Federal. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal corrigiu o valor divulgado anteriormente para R$ 667.513,92 e determinou que o pagamento seja feito até o dia 20. A correção foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da data dos fatos que foram julgados pela Justiça. Ou seja, os R$ 468 mil eram em valores de 2003.

De acordo com a defesa do petista, o valor da multa, sem correção, seria de aproximadamente R$ 360. Genoino está cumprindo prisão domiciliar em Brasília. O advogado do ex-deputado, Cláudio Alencar, argumenta que ele não tem os recursos para saldar o débito. "O imposto de renda dele é conhecido por todo mundo. A sua casa (em São Paulo) é seu único patrimônio", afirmou Alencar ao Broadcast Político.

A Justiça também determinou a atualização da multa de outros condenados do mensalão: a multa do empresário Marcos Valério passou de R$ 3,06 milhões para R$ 4,1 milhões, e a de Ramon Hollerbach foi elevada de R$ 2,79 milhões para R$ 3,9 milhões.

"Vamos levantar nos próximos dias o dinheiro para quitar a multa. Cada um contribuirá com o que estiver a seu alcance", afirma o texto do site em prol de Genoino. "Que fique bem claro que não estamos reconhecendo nenhum fundamento de justiça na multa. Mas não ficaremos parados quando se busca humilhar um homem da estatura moral e política de Genoino", diz a mensagem publicada na página intitulada "Parceiros da família Genoino". Os autores relembram a trajetória política do petista e afirmam que a família não tem recursos para arcar com os gastos.

A nova página entrou no ar na noite dessa quinta-feira, 9, no lugar de um site antigo produzido por um designer contratado pela família de Genoino. Os parentes do petista aproveitaram a abertura de uma conta na Caixa Econômica Federal que centralizará as doações para também relançar o site.

Na página antiga, um relatório indica que R$ 13.235 haviam sido arrecadados até essa terça-feira, 7. Agora uma mensagem orienta o internauta a fazer doações pelo novo site, em que apenas doadores conseguem visualizar o valor arrecadado.

Abaixo uma reprodução do layout da página