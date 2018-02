Família de Celso Daniel apóia candidato adversário do PT Bruno Daniel, irmão do prefeito de Santo André morto em 2002, Celso Daniel, anunciou apoio ao candidato a prefeito Ricardo Alvarez (PSOL). O PT, partido de Celso, está com Vanderlei Siraque. Para Bruno, Alvarez foi "o único político que agiu para a descoberta dos mandantes do assassinato". Siraque não comentou.