Família de Alencar participa de rito religioso fechado

Na chegada do cortejo fúnebre, o corpo foi recebido com honras militares e aplaudido pelo público presente na praça e por amigos e parentes que o aguardavam na entrada principal da antiga sede do governo de Minas Gerais.

A Polícia Militar (PM) realiza bloqueio parcial do tráfego na região para estender as grades que organizam a entrada do público. Além das honras militares, o corpo do ex-vice-presidente foi recepcionado pela viúva, Mariza Gomes da Silva, e pelo governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB).