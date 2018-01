Família de Alencar convida população para missa em SP Uma missa em memória do ex-vice-presidente José Alencar será celebrada amanhã, ao meio-dia, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O convite, feito pela família, foi publicado nos principais jornais do País. "A família do ex-vice-presidente José Alencar Gomes da Silva agradece, sensibilizada, as manifestações de carinho e solidariedade recebidas e convida para um instante de oração em sua memória", afirma o texto.