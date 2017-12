Família de ACM pode pôr estátua do senador sobre túmulo

Os familiares do senador Antonio Carlos Magalhães pretendem pôr uma estátua do senador sobre sua cova, segundo informações de fontes.ACM morreu na última sexta-feira,por falência múltipla dos órgãos. Um dia depois do enterro do corpo do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), o movimento no cemitério Campo dos Sonhos foi insignificante. Apenas o túmulo pisoteado e quebrado do vizinho Aurélio Filho e duas centenas de coroas de flores postas sobre a tumba ainda não fechada de vez lembravam que no final da tarde e na noite do dia anterior uma multidão tinha passado por ali. Para evitar qualquer tipo de imprevisto, a direção do cemitério pôs cinco homens a vigiar os túmulos, dia e noite, dois deles nas proximidades do local onde, além do corpo do senador Antonio Carlos, estão também enterrados os filhos Ana Lúcia e Luís Eduardo Magalhães. "Enquanto não for coberta com mármore ou granito, teremos de vigiar o túmulo", contou Robson Santos, encarregado de um dos turnos de vigília. No dia anterior, perto de 4 mil pessoas postaram-se desde as 16 horas na frente do portão principal do cemitério, para esperar a chegada do corpo do senador, levado até lá em cima de um carro do Corpo de Bombeiros. Quando o caixão chegou, houve aplausos e cânticos, principalmente o Hino do Senhor do Bonfim. No início, somente integrantes da família do senador e amigos participaram da cerimônia do enterro. Mas, assim que os familiares foram embora, o portão foi aberto e a turba entrou. Só foi embora depois de a direção do cemitério determinar que as luzes fossem apagadas, por volta das 21 horas.