Família Campos aguardará restos mortais em base aérea A família do candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, acaba de deixar a casa onde vivem na periferia de Recife com destino à base aérea onde está prevista a chegada do avião da FAB trazendo os restos mortais das vítimas da tragédia aérea que vitimou o candidato. O avião que transportava Campos e assessores caiu na quarta-feira passada em Santos, no litoral paulista.