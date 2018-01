Famato defende operação 'Terra Prometida'

Segundo a federação, qualquer acusado "é considerado inocente até que seja condenado pelo Judiciário", destacando que entre os investigados estão "pessoas com consideráveis serviços prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso". A operação da PF foi deflagrada ma quinta-feira (27) e entre os presos estão dois irmãos do ministro da Agricultura, Neri Geller, acusados de que possuir mais de 15 lotes no assentamento Itanhangá/Tapurah, obtidos de forma irregular. Esses terrenos estariam sendo ocupados e revendidos pelos envolvidos.