Famasul apresenta demandas a candidatos ao governo do MS A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) apresentará na próxima segunda-feira, 1º, aos candidatos ao governo do Estado que melhor pontuam nas pesquisas de intenção de voto o documento "O que esperamos do próximo Governador - Contribuições da Agropecuária para o Desenvolvimento Socioeconômico de MS". Em nota, a entidade diz que os candidatos participarão separadamente do encontro com representante do agronegócio, em ordem estabelecida por sorteio. O primeiro a responder será Delcídio do Amaral (PT), às 9h, em seguida Nelson Trad Filho (PMDB) receberá o documento da Famasul às 10h20, e por último o tucano Reinaldo Azambuja fará suas considerações a partir das 11h40.